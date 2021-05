V stečajnem postopku naj bi prikrivala denar

V nadaljevanju preberite:

Pol leta pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let za Sebastiena Abramova in tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let za Julijo Adlešič je včeraj na ljubljanskem okrajnem sodišču predlagalo tožilstvo. Najbolj razvpitemu goljufivemu paru pri nas, znanemu iz primera z odrezano roko, očitajo oškodovanje tujih pravic oziroma upnikov.