V Slovenj Gradcu moški ustrelil žensko in sebe

V Slovenj Gradcu je popoldne prišlo do streljanja, je prvi neuradno poročal portal Večer. Ena oseba je izgubila življenje, druga pa je hudo poškodovana. Neuradno naj bi do streljanja prišlo v tamkajšnji industrijski coni v Pamečah.

S Policijske uprave Celje so nekaj pred 21. uro sporočili, da prve ugotovitve s kraja dejanja kažejo, da je moški po sporu streljal na žensko in nato ustrelil še sebe. Strelec je na kraju dogodka umrl, hudo poškodovano žensko pa so odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer se borijo za njeno življenje.

Ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka. Policija bo več informacij sporočila jutri.