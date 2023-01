V Tešu 6 vse »strokovno in gospodarno«

Prvoobtoženi v zadevi Teš, nekdanji prvi mož šoštanjske termoelektrarne Uroš Rotnik, je včeraj podal svoj zagovor o dobavi glavne tehnološke opreme za blok 6. Tožilstvo mu očita, da je bil Teš pri tem oškodovan za 250 milijonov evrov, Rotnik pa naj bi pridobil najmanj 670.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Rotnik vztraja, da so delali strokovno, v skladu z zakonodajo, gospodarno, in da niso storili ničesar narobe.

Začela se je obravnava o sporni dobavi opreme za blok 6. Uroš Rotnik zanika obtožbe in trdi, da niso storili ničesar narobe. Do konca januarja bodo zaslišali še druge soobtožene.

V več mesecih, odkar na celjskem okrožnem sodišču obravnavajo zadevo Teš, so opravili zaslišanja o očitanih kaznivih dejanjih pri rekonstrukciji bloka 5, kjer naj bi bil Teš oškodovan za 360.000 evrov, in pri nabavi merilno-analitičnega sistema za generatorja na blokih 4 in 5, kjer je bil Teš po obtožnici oškodovan za 280.000 evrov. Zdaj je na vrsti veliki finale – sporna dobava glavne tehnološke opreme za blok 6. Od desetih obtoženih je včeraj svoj zagovor podal Uroš Rotnik, drugi soobtoženi bodo na vrsti v naslednjih dneh do konca januarja.

Rotnik je pojasnil, da so za gradnjo bloka 6 pridobili posojilo Evropske investicijske banke, ki je projekt označila za ekološki, saj porabi za tretjino manj premoga, kar pomeni zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 1,2 milijona ton na leto. Dodal je, da so se zavedali, da ne potrebujejo velike elektrarne. O tem, kako je torej možno, da danes govorimo o tem, da je blok 6 predimenzioniran, pa je Rotnik novinarjem odgovoril: »Blok 6 je še vedno najmanjši blok v Evropi na podlagi ultra-super-kritičnih parametrov. To je najmanjši blok, ki dosega 42-odstotni izkoristek na premog lignit. Tako da manjšega ni in moram čestitati, da dobro obratuje, takrat ko obratuje.«

O obtožnici

Rotnik je zanikal, da so delali v prid Alstoma ali mu dajali kakršno koli prednost. Pojasnil je, da je Siemens ponudil elektrarno z enodimnim zračnim traktom, česar niso mogli sprejeti, saj je bil pogoj dvojno dimni zračni trakt, zato da lahko elektrarna obratuje, tudi če je en zračni trakt v okvari ali v popravilu. »Nadzorni svet Teša je pozval Siemens, naj dopolni ponudbo, a so se v Siemensu odzvali, da je elektrarna z enodimnim zračnim traktom tipska. Ob tem do takrat Siemens ni zgradil niti ene take elektrarne! Teš 6 bi bil zanje poskusni zajček. Potem so postavili eno v Nemčiji in je še danes edina taka.«

Tako so se odločili za Alstom, cena je bila 841 milijonov evrov brez montaže, 25 milijonov evrov so plačali rezervacije, nato pa 27. junija 2008 podpisali pogodbo v Parizu. Kot je dejal Rotnik, so se še v Parizu pogajali, spremenili 57 od skupno 600 strani dolge pogodbe, cena pa je bila potem 798 milijonov evrov. Dodal je, da se je kasneje cena še znižala na skupno 719 milijonov evrov, HSE pa je zahteval, da se 25-milijonska rezervacija poračuna pri prvem obroku. »Tako je Teš pri prvem obroku konec leta 2009 plačal 80, in ne 105 milijonov evrov,« je dejal Rotnik.

Zanikal je, da je v komisije imenoval svoje prijatelje, zanika tudi vse obtožbe: »V tej obtožnici je kup nepravilnosti, neresnic, ki jih lahko demantiram že s prilogami obtožnice.« Na obravnavi je dejal, da se s soobtoženima Petrom in Boštjanom Kotarjem ni ničesar dogovarjal: »Dokumenti v spisu so nekateri lažni, ponarejeni. O sestankih, ki jih sploh ni bilo. Ne od Kotarja ne od Alstoma nisem dobil niti centa!« Na vprašaje, zakaj je torej General Electric (naslednik Alstoma) družbama HSE in Teš vrnil 261 milijonov evrov, na sodišču priznal odgovornost in plačal kazen, pa je Rotnik odgovoril: »V obtožnici na strani 1106 piše, da so ugotovili, da so bili računi preplačani, da se ni delalo skladno s pogodbo. To je bilo vse za tem, ko nisem bil več direktor. Čudi me, da je to v moji obtožnici, in pričakujem, da boste kaj vprašali tudi tiste, ki so bili za mano.«