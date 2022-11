V trampolinskem parku v Ljubljani se je hudo poškodoval akrobat

V trampolinskem parku na Leskoškovi cesti v Ljubljani je oseba med športno aktivnostjo na trampolinu v soboto padla v jamo pod trampolinom in se hudo poškodovala.

Prvo pomoč so nudili v Gasilski brigadi Ljubljana. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, navaja uprava za zaščito in reševanje. Poškodovani je življenjsko ogrožen, so potrdili policiji.

V ljubljanski gasilski brigadi za STA danes še niso mogli posredovati podrobnosti o nesreči, ki se je zgodila v soboto nekaj po 16. uri. Na Policijski upravi Ljubljana pa so pojasnili, da so bili o dogodku, v katerem je bila poškodovana oseba, obveščeni okoli 17. ure.

Ogroženo življenje profesionalnega akrobata

»Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je oseba v športnem parku, med treningom, padla med športne blazine in se huje poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo,« so odgovorili na povpraševanje STA. Policisti po doslej zbranih informacijah znakov kaznivega dejanja niso ugotovili.

Po poročanju medijev je ogroženo življenje polnoletnega profesionalnega akrobata in člana akrobatske skupine, ki prostore parka vsakodnevno uporablja za treninge.

Do nesreče je prišlo ob napačnem pristanku v gimnastično jamo s penami med izvajanjem zahtevnejšega elementa na trampolinu v profesionalnem delu parka, ki je namenjen izkušenim skakalcem in treningom akrobatskih elementov, so na spletnem portalu lokalec.si navedli besede direktorja parka Mirana Razorška.

Poškodovani je po navedbah portala ob dogodku prejel takojšnjo pomoč zaposlenih, ti pa so ga nato nemudoma predali reševalcem, ki so prispeli na kraj nesreče.