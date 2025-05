V Trstu lov na slovenskega preprodajalca kokaina

Portal tržaškega časopisa Il Piccolo poroča o policijskem zasledovanju slovenskega preprodajalca mamil z avtomobili, ki se je končalo z njegovo aretacijo. Lov nanj je za ta medij opisal eden izmed voznikov mestnih avtobusov, ki se je po naključju znašel ob obeh avtomobilih.

Policisti so uspeli preprodajalca zaustaviti na ulici Salata, zatem ko so vanj uperili pištolo. Kot navajajo, gre za preprodajalca, aktivnega pri preprodaji drog iz Slovenije v Trst, predvsem kokaina.

Sicer gre za storilca, ki so ga policisti lovili že pred mesecem, ko se je podobno zasledovanje končalo tako, da je trčil v voznika mopeda. Tedaj so se policisti zaradi morebitne nevarnosti za ostale udeležence v prometu odločili, da z zasledovanjem ne bodo vztrajali, danes pa so ga aretirali.