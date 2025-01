V Velenju pretreseni, pomoč svojcem obljubil tudi premier Golob

Iz Velenja po eni najhujših rudarskih nesreč prihajajo odzivi sožalja in obljube o pomoči družinam umrlega rudarja ter dveh, ki ju še pogrešajo.

Direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec je danes dejal, da bodo finančno poskrbeli za svojce, nudili štipendije otrokom ter zaposlitve, če jih bodo želeli. Velenjski župan Peter Dermol je bil podobno pretresen, med solzami je dejal, da je težko zbrati misli: »Lokalna skupnost bo na vsakem koraku pomagala. Premogovništvo je tukaj naša sedanjost in navsezadnje naša prihodnost.« Zatrdil je, da je bilo za varnost v rudniku poskrbljeno.

V Premogovnik Velenje je prišel predsednik vlade Robert Golob, ki je v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju X zapisal, da ga je globoko pretresla vest o tragični smrti v premogovniku. Izrekel je iskreno sožalje družini in svojcem. »Moje misli so z vsemi, ki jih je ta tragedija prizadela. Reševalcem se iskreno zahvaljujem za trud in predanost, da delajo vse, kar je v njihovi moči,« je zapisal Golob.

V današnji izjavi za javnost je dodal, da bodo poskrbeli za družine umrlih in zagotovil, da bo tudi v prihodnje Premogovniku Velenje na voljo dovolj sredstev za varnostna vlaganja.

V Velenju je tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Poudaril je, da rudarska inšpektorica danes še ne bo mogla zaključiti preiskave, pač pa se bo to zgodilo v enem od prihodnjih dni.

V nesreči je umrl en rudar, dva še pogrešajo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V rudnik so že včeraj zvečer prišli okoljski minister Bojan Kumer, ki je že napovedal, da bo država prevzela skrb za družine ponesrečenih rudarjev, Velenje je z Golobom in Novakom obiskal tudi danes, notranji minister Boštjan Poklukar, ki ga danes čaka interpelacija, in v. d. generalne policije Damjan Petrič. Vsi trije so družini umrlega rudarja izrekli sožalje.

Kumer je dodal, da ga je nesreča prizadela ne le kot ministra, pač pa še bolj kot soobčana. Reševalcem se je pri tem zahvalil za njihovo požrtvovalnost.

Lokalna skupnost bo na vsakem koraku pomagala, obljubljajo pristojni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Oglasili so se tudi v Levici. Koordinatorica stranke Asta Vrečko je sporočila, da je v mislih s svojci pogrešanih in družini umrlega izrekla iskreno sožalje. Minister za delo Luka Mesec je povedal, da je pretresen ob nesreči, in je prav tako izrekel sožalje.

Ob tragični nesreči v Premogovniku Velenje je sožalje družini, bližnjim in sodelavcem na družbenem omrežju X izrekla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pri tem je pristojne institucije pozvala, naj temeljito preiščejo vzroke za nesrečo.

Pirc Musarjeva se je ob tej priložnosti zahvalila reševalcem, ki sodelujejo v reševalni akciji. »Vaša predanost in pogum sta neprecenljiva,« je poudarila.

Od pristojnih institucij pričakuje, da bodo temeljito preiskale vzroke za nesrečo, »da bi v prihodnje preprečili podobne tragedije in zagotovili varnost vseh rudarjev«.