V zavetju daljše noči vlomilci še bolj aktivni

Za nami je veseli december, ki velja za enega od vrhuncev vlomilske sezone; in tudi med prazniki so bila policijska poročila polna opisov vlomov. Toda problematični niso le božično-novoletni prazniki, ampak tako rekoč vsa zima.

»Eden izmed vzrokov so krajši dnevi, saj storilci pogosto izkoriščajo mrak, ko lahko določijo, v katerem stanovanju ni ljudi,« prakso kriminalcev pojasnjuje Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave.

Vlomilcem zadošča tudi nekaj ur, ko stanovalcev ni doma, pritegne pa jih lahko tudi odprta pot, opozarja Tomaževic: »Oškodovanci nemalokrat pustijo priprta okna ali balkonska vrata ali pa v vozilih na vidnih mestih puščajo vrednejše predmete.«

Vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. In če so vlomilci odločeni vstopiti v izbrano hišo, bodo že z vstopom na silo povzročili prvo škodo (ki nemalokrat presega vrednost ukradenega): »V zadnjih letih so najpogostejši načini vlamljanja še vedno lomljenje ključavnice, vlamljanje na vzvod s primernim orodjem in fizično silo,« našteva.

Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce.

Porast vlomov

Prakso vlomilcev opiše tudi Boštjan Repinc s kranjske policijske uprave, kjer za leto 2024 ugotavljajo porast vlomov; če so jih predlani od januarja do konca novembra našteli 283, je število na Gorenjskem poskočilo na kar 430: »Največ vlomov je pozno popoldne, način vloma je največkrat naviranje (balkonskih vrat in oken).«

Podobno je na celjskem območju, potrdi Milena Trbulin s tamkajšnje policijske uprave: »Na območju PU Celje se je leta 2024 število vlomov v primerjavi z letom 2023 povečalo, in sicer s 473 na 611 do konca novembra.« Dolgoprstneži tam radi stikajo tudi po garažah, barakah in pomožnih objektih bivališč pa po poslovnih prostorih in vozilih. Na sosednji, mariborski policijski upravi največkrat vstopajo v hiše ali stanovanja.

Število vlomov se je precej povečalo tudi na Dolenjskem (ter v Posavju), in sicer s 579 med januarjem in novembrom 2023 na kar 931 v istem obdobju lani. V letu 2024 so opazili veliko povečanje vlomov v osebne avtomobile – leta 2023 jih je bilo le 45, lani kar 235: »Storilci so vlamljali v vozila na parkirnih mestih prireditvenih prostorov ter v gozdovih in na gozdnih poteh. Največkrat so bili žrtve tisti vozniki, ki na vidnih mestih v vozilih puščajo različne predmete – tudi denarnice z dokumenti, bančnimi karticami s kodami PIN, denar in prenosne računalnike.«

Ob srečanju s storilcem se ne izpostavljajte

Kaj vam bodo vlomilci pobrali, je odvisno od kraja vloma. Na ljubljanskem območju so najbolj iskane gotovina, vrednejše ure in zlatnina. »Zaznati pa je trend, da so spet aktualne tehnične naprave, kot so tablice in računalniki,« dodaja Tomaževic. Na Gorenjskem, poroča Repinc, so največkrat vzeli nakit in gotovino, stvari, kot je tehnično blago, storilci ne odnesejo, navajajo prakso gorenjski policisti.

Tudi na severozahodu lepljivi prsti nepridipravov zagotovo poberejo denar in zlato, potrdi Dean Božnik z novogoriške policijske uprave, kjer obravnavajo tudi vlome v vozila na parkiriščih okoli turističnih in naravnih znamenitosti: »Storilci si iz motornih vozil po večini prilaščajo gotovino in plačilne kartice, s katerimi nato opravijo ali poskušajo opraviti dvige gotovine v Sloveniji ali sosednji Italiji.« Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto poudarja: »Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce; škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov.«

Samozaščitno ravnanje je nujno. Poleg zapiranja vseh oken in vrat pred odhodom je treba okoli hiš pospraviti raznovrstno orodje in predmete, ki olajšajo dostop: od zabojev in lestev ter raznega vrtnega orodja. Trbulin dodaja, da svoje odsotnosti ne oglašujemo na raznih omrežjih. Srečanje z vlomilcem je lahko nevarno, zato se ob morebitnem soočenju s storilcem ne izpostavljajte, zlasti če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več. Pomembnejša naj bo vaša lastna varnost.