Vegan mora na psihološke delavnice

Ko je Irenej Bizjak - Vegan konec lanskega septembra grozil uredništvu Slovenskih novic, si najverjetneje ni predstavljal, da bo zaradi tega moral dve leti obiskovati še psihološko posvetovalnico v okviru Društva za nenasilno komunikacijo. »Na to ne glejte kot na kazen, ampak kot na pomoč,« mu je smisel obiskovanja tovrstnih delavnic poskušala razložiti ljubljanska okrajna sodnica Ana Šuc Dečman po tem, ko mu je izrekla petmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. In to skupaj z varnostnim nadzorstvom (obiskovanje posvetovalnice).

»Jaz ne bi šel v društvo ... Ne bodo me spremenili,« ji je odgovoril Bizjak. »Naj dokažejo, da sem grozil ... Bom jaz pritožbo napisal,« je bil še odločen, zagovornik Bruno Krivec pa prav tako: »Jaz pritožbe ne bom pisal, ker nisem prostitutka, da bi se strokovno prostituiral.« Odvetnik je menil, da je sodišče izreklo povsem korektno in razumno sodbo. Po nekajminutnem kolebanju se je Bizjak z besedami »v redu, pa naj bo« odpovedal pravici do pritožbe, kar pomeni, da je sodba postala pravnomočna.