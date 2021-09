Vlak do smrti zbil 46-letnega moškega

Novomeške policiste so v nedeljo nekaj pred 17.30 obvestili o nesreči na železniških tirih pri Muhaberju, češ da je vlak trčil v moškega. Ugotovili so, da je v 46-letnega moškega, ki je hodil ob železniški progi, trčil potniški vlak. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.



Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je hodil iz smeri Novega mesta proti Potočni vasi ob desni strani železniške proge in ob sebi potiskal kolo s pomožnim motorjem.



Na območju Muhaberja je iz Novega mesta pripeljal potniški vlak, vlakovodja je z zvočnimi signali moškega opozarjal na prihod vlaka in zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti.



Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali.

