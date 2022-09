Voznik na avtocesti trčil v osebo, ki je stopila pred vozilo

Celjski policisti obravnavajo prometno nesrečo s smrtnim izidom, ki se je zgodila na območju Tepanja. Iz Prometno-informacijskega centra so okoli 21. ure sporočili, da je zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica proti Mariboru. Na Darsu so obvoz uredili po regionalni cesti.

Iz Policijske postaje Celje so naknadno sporočili, da je voznik osebnega vozila okoli 20.30 trčil v neznano osebo, ki je nenadno stopila pred vozilo. Oseba je na kraju nesreče umrla, identiteta umrle osebe pa še ni znana.

Nesreča se je zgodila na območju Tepanja, v smeri proti Mariboru. Avtocesta je na tem odseku zaprta za ves promet.

Ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, še poteka, več pa bo znanega jutri, so še sporočili celjski policisti.