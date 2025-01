Voznik v Beogradu zapeljal med protestnike in huje poškodoval dekle

Voznik avtomobila je v Beogradu danes zapeljal med protestnike med njihovim poklanjanjem v spomin na žrtve novembrske novosadske tragedije ter zbil dekle in jo pri tem huje poškodoval. Policija je voznika avtomobila že izsledila, študenti pa so v odziv na incident danes blokirali promet, poročajo srbski mediji.

Voznik avtomobila je okoli poldneva zapeljal med protestnike in pri tem zbil študentko beograjske pravne fakultete, ki je stala na pločniku. Nekaj časa jo je vozil na strehi vozila, nato pa je padla na tla.

Osumljenec že sedemkrat obsojen za različna kazniva dejanja

Študentka je bila v nesreči huje poškodovana, voznik pa je pobegnil s kraja nesreče, poroča srbska tiskovna agencija Fonet.

Policija je voznika že izsledila, primer pa je prevzelo višje državno tožilstvo. Voznika po navedbah tožilstva sumijo za poskus uboja, zanj pa so odredili pripor. V vozilu sta bili še dve osebi, od tega en mladoletnik, je sporočil notranji minister Ivica Dačić, ki je povedal, da je bil osumljenec že sedemkrat obsojen za različna kazniva dejanja, piše tiskovna agencija Tanjug.

Študenti pravne fakultete, ki so se jim pridružili tudi kolegi z drugih beograjskih fakultet, so danes zaradi incidenta blokirali promet na eni od ulic v prestolnici. Obsodili so nasilje in sporočili, da se kaj podobnega ne sme več zgoditi. Državljane so tudi pozvali, naj se jim pridružijo v protestu.

Študentski protesti po državi so se sicer začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi.