Premier Vučević protestnikom zagrozil z odpuščanjem in neopravičenimi urami

Srbski premier Miloš Vučević je v luči protivladnih protestov, ki so se s fakultet razširili na srednje šole, učiteljem zagrozil z odpuščanjem, dijakom pa z neopravičenimi urami v primeru izostanka od pouka, poročajo srbski mediji.

Vučević je v pogovoru z novinarji med današnjim obiskom v Novem Sadu poudaril, da se bo šolsko leto nadaljevalo po koncu počitnic, ki so se prav zaradi protestov začele predčasno, trajale pa bodo vse do 20. januarja.

Premier, ki je tesen zaveznik predsednika Aleksandra Vučića, je rekel, da nima težav s protesti študentov, a da glede šol ne bo kompromisa.

»Tu se ne bomo igrali,« je bil neposreden Vučević, ki je učiteljem sporočil, da obstajajo tudi drugi profesorji, ki jih lahko nadomestijo.

Učitelji, ki ne bodo želeli predavati, ne bodo več delali v izobraževanju, dijaki pa bodo ob morebitni odsotnosti od pouka dobili neupravičene ure, je dejal.

»Želite tvegati svojo izobrazbo, tvegajte, srednja šola na žalost ni obvezna,« je dijakom sporočil Vučević, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je večkrat ponovil, da so vse zahteve študentov izpolnili, za nadaljevanje protestov pa obtožil politično opozicijo. FOTO: Reuters

Delo ustavilo okoli 60 fakultet

Vlada je odločitev o predčasnih počitnicah sprejela 20. decembra, ravno ko so reprezentativni šolski sindikati v Srbiji pozvali učitelje in druge zaposlene, naj prekinejo pouk in tako podprejo proteste zaradi novembrskega zrušenja nadstreška v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi.

Študentski protesti in zasedbe fakultet v Srbiji, ki se jim je pridružilo tudi več srednjih šol, potekajo že od novembra. Delo je doslej ustavilo okoli 60 fakultet.

Študenti od vlade med drugim zahtevajo objavo celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje, zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti ter 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove.

Vučić je večkrat ponovil, da so vse zahteve študentov izpolnili, za nadaljevanje protestov pa obtožil politično opozicijo.