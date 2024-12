Študentje in dijaki na ulicah Vučiću pulijo vajeti iz rok

V nadaljevanju preberite:

Protestne blokade fakultet in srednjih šol, ki se iz Beograda bliskovito širijo v druga srbska mesta in po izseljencih tudi v tujino, bi kmalu utegnile dobiti vseljudski značaj in na resno preizkušnjo postaviti legitimnost oblasti Aleksandra Vučića. Srbski predsednik je lahko zaskrbljen, saj pri tehtanju ugleda v družbi njega in njegove kolege z lahkoto premagajo osebnosti, ki so se postavile v bran mladim protestnikom.

Srbija, ki po zagotovilih tamkajšnjih oblastnikov na Balkanu velja za gospodarskega tigra, se kar opoteka iz krize v krizo. Po novembrski zrušitvi nadstreška pred novosadsko železniško postajo, zaradi katere je umrlo 15 ljudi, se je oblast s predsednikom Vučićem na čelu bolj zapletala v laži in nedoslednosti, kot si je prizadevala za pošteno in pregledno preiskavo ozadja nesreče, kar je sprožilo val mirnih protestov, s katerimi so zahtevali, da pristojni poiščejo odgovorne za nesrečo in jih kaznujejo.