Voznik z 1,7 promila alkohola v krvi trčil v dva avtomobila

Policisti s PU Novo mesto so včeraj ob 17. uri prejeli obvestilo o prometni nesreči v Stopičah. Potem ko so opravili ogled, so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 32-letnega voznika ter v avtomobil, parkiran v bližini.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 milligramov alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.