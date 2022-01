Voznika hotel ubiti tako, da ga je poskusil izriniti z vozišča

Policisti OKC PU Nova Gorica so bili v nedeljo, 2. januarja, ob 17.50 obveščeni o poskusu uboja na Tolminskem. Navedenega kaznivega dejanja je utemeljeno osumljen 38-letni moški, ki se je na drugi letošnji dan okoli 17.30 peljal po lokalni cesti med naseljema Bukovo in Grahovo ob Bači in se s tovornim vozilom oziroma kombijem večkrat namerno zaletel v pred njim vozečega 50-letnega voznika osebnega avtomobila, da bi ga na nevarnem odseku ceste izrinil z vozišča in mu na ta način odvzel življenje.

Nazadnje je 38-letni voznik kombija poskušal izriniti voznika osebnega avtomobila s ceste približno slab kilometer pred križiščem lokalne ceste z železniško progo v naselju Grahovo ob Bači, ko je 38-letnik s kombijem znova trčil v osebni avtomobil in nato s povečano hitrostjo vožnje potiskal osebni avtomobil približno 50 metrov naprej po vozišču do levega ovinka, kjer na desnem delu ceste ni zaščitne odbojne ograje, pod voziščem pa je prepadna brežina v globino okoli 40 metrov.

50-letni voznik je močno zaviral, da z avtomobilom vred ne bi padel v nezavarovano prepadno brežino, zato je z vozilom zapeljal na skrajno levo stran vozišča ter pri tem s prednjim delom avtomobila trčil v podporni zid na levi strani ceste. Po trčenju v podporni zid je 38-letni osumljenec s kombijem peljal mimo osebnega avtomobila in pri tem v celoti podrsal ter poškodoval desni bočni del avtomobila, nato pa s kraja odpeljal proti naselju Grahovo ob Bači. 50-letni oškodovanec se je s kraja trčenja odpeljal nekaj sto metrov naprej in se ustavil na poljski poti ter zaradi neposredne ogroženosti in bojazni za svoje življenje pobegnil v bližnji gozd in na pomoč poklical policijo.

Že po nekaj minutah se je do njegovega avtomobila pripeljal tudi 38-letni voznik kombija, ki se je z razbitjem stekla zadnjih desnih vrat znesel nad osebnim vozilom in nato iz notranjosti avtomobila odvzel tablični računalnik ter ga vrgel v bližnjo grapo za odvodnjavanje. Osumljenec se je nato s kombijem odpeljal proti naselju Grahovo ob Bači, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Storilca izsledili naslednji dan

Tolminski policisti so vozilo (poškodovan kombi) našli še istega dne v večernih urah na tamkajšnji železniški postaji. 38-letnega osumljenca so tolminski policisti izsledili naslednjega dne zjutraj v enem od naselij v Baški grapi na Tolminskem in mu skladno z določili 157. člena zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost ter ga pridržali v policijskih prostorih. 38-letnik je utemeljeno osumljen poskusa storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja poskusa uboja po prvem odstavku 115. člena kazenskega zakonika v zvezi s 34. členom KZ-1, o varnostnem dogodku je policija obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Predkazenski postopek je usmerjalo pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so 38-letnega osumljenca s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja v torek, 4. januarja, popoldne privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Poskus uboja se po kazenskem zakoniku kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.