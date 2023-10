Vrtičkarski spor zaradi mejnega količka skoraj usoden

V nadaljevanju preberite:

Pet let in pol zapora je kazen, ki so jo zaradi poskusa uboja na ljubljanskem okrožnem sodišču naložili 76-letnemu Mirku Šuši. »Imel je pravo količkomanijo, saj je ves čas prestavljal kole,« je oškodovanec, 59-letni Božidar Košir, včeraj na kratko opisal bistvo spora z vrtičkarskim sosedom, ki bi skoraj pripeljal do njegove smrti, ko je Šuša nanj »skočil kot hijena«.

Štirinajstega aprila letos, okoli 16.50, je Šuša namreč na Koširja, kot je pred tedni ta že razlagal novinarjem, pri vrtičkih, ki se v ljubljanskem Polju raztezajo med krakoma železniške proge, skočil »kot hijena izza hrbta«. Pri čemer je v roki držal nož s 15-centimetrskim rezilom. K sreči, kot pravi, mu ga je v tistih prvih trenutkih še uspelo »rukniti«.

Če tega ne bi naredil, bi mu napadalec, kot je razlagal, z nožem prerezal vrat, tako pa ga je porezal po obrazu, na kar še danes spominja velika brazgotina. Nato ga je še večkrat zabodel po telesu. Poškodbe so bile tako hude, da bi, če ga prijateljica ne bi takoj z avtomobilom odpeljala na reševalno postajo, lahko izkrvavel v trebuh in umrl.