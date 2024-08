Vzrok smrti 28-letnice v Ivančni Gorici niso bile (sicer hude) poškodbe

Policisti so posredovali nove informacije o primeru, ki so ga obravnavali pred dnevi, ko je v Ivančni Gorici umrla mlada ženska. Izsledki obdukcije so pokazali, da 28-letnica ni umrla zaradi poškodb – te so bile sicer hude. Vzrok za njeno smrt tako še ni znan, ugotovili ga bodo z nadaljnjimi medicinskimi in toksikološkimi preiskavami.

Glede na prve ugotovitve policistov je kazalo, da je 28-letnica umrla zaradi prizadejanih poškodb. Na kraju je bil tudi njen partner, ki so mu odvzeli prostost, je poročala STA.

46-letnika, ki je bil z žrtvijo v partnerskem razmerju, so izpustili iz pripora, ostal pa je v zdravstveni oskrbi. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo, s katero bodo poskušali ugotoviti vsa dejstva in okoliščine sumljive smrti ter o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.