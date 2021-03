Vzrok tragične nesreče vožnja preblizu desnemu robu vozišča

Včeraj ob 14.50 se je na regionalni cesti zunaj Predmeje na območju občine Ajdovščina zgodila prometna nesreča, ki je bila usodna za 51-letno peško. To je bila druga prometna nesrečo s smrtnim izidom na Severnem Primorskem v letošnjem letu, oba umrla sta bila pešca.Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je bila tragedija posledica vožnje preblizu desnemu robu vozišča. Vozilo je upravljal 45-letni voznik.Kot je zapisal predstavnik novogoriških policistov, je voznik prihajal iz smeri Lokavca. Med vožnjo na lokaciji, kjer vozišče poteka v klanec navzgor, v ožino in levi nepregledni ovinek, se je voznik srečal z drugim osebnim avtomobilom bele barve neznanih registrskih številk in neznane znamke, ki je vozil v nasprotni smeri.45-letni voznik na vozišču brez označenih prometnih pasov ni vozil na takšni oddaljenosti od desnega roba, da bi potekal promet varno in neovirano. V tistem trenutku je po njegovi desni strani ob robu vozišča iz smeri naselja Predmeja v koloni hodila skupina petih pešcev; zadnja v vrsti je bila 51-letna peška. 45-letni voznik jo je zadel z desnim vzvratnim ogledalom, zaradi česar je izgubila ravnotežje in padla čez 60 centimetrov visok kamniti zid 30 metrov v globino. Poškodbam je podlegla na kraju nesreče.Policisti so o nesreči s smrtnim izidom obvestili pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico novogoriškega okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko). Odrejena je bila sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnice. Vozniku avtomobila je bil v postopku odrejen strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi v Ajdovščini. Kazensko ga bodo ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica in Policijske postaje Ajdovščina in reševalcev NMP ZD Ajdovščina so na kraju posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in gorski reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina.