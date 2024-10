Z BMW zbil dve najstnici in odpeljal s kraja nesreče

Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je v petek popoldne voznik osebnega avtomobila BMW serija 3 bele barve, koprskih registrskih oznak, na prehodu za pešce trčil v peški, ki sta pravilno prečkali cesto, in odpeljal s kraja nesreče.

Mladoletnici sta bili na srečo le lažje poškodovani, oskrbeli pa so ju v bolnišnici, od koder so tudi poklicali policijo. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila ob 13.50 pred izobraževalno ustanovo na Šegovi ulici v Novem mestu.

Policisti izvajajo aktivnosti za izsleditev povzročitelja nesreče. Pozivajo voznika BMW-ja in vse, ki so nesrečo videli ali karkoli vedeli o okoliščinah, naj se zglasijo na PP Novo mesto ali pokličejo na številko 07/ 33 27 400.