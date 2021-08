Državljan Srbije z lažnimi računi do 340.000 evrov

Novomeški kriminalisti so tožilstvu v Novem mestu in v Krškem ovadili tuja podjetnika, ki sta pri poslu goljufala, da bi si pridobila protipravno premoženjsko korist. Prvi se ukvarja z avtomobili, drugi z lesnimi peleti.



Državljana Srbije in gospodarsko družbo, ki jo je zastopal, so ovadili zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve in 21 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.



»Osumljenec je v okviru gospodarske dejavnosti pridobival rabljena motorna vozila iz držav članic EU, v nadaljevanju pa izvažal v eno izmed držav izven EU.



Pri tem je na podlagi lažnih računov z nižjo prodajno vrednostjo na letni ravni znižal dejanske prihodke, s čimer je osumljeni gospodarski družbi pridobil protipravno premoženjsko korist več kot 340.000 evrov, za kolikor je oškodovan tudi proračun Republike Slovenije,« je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica policijske uprave Novo mesto.



Državljan Italije, zastopnik slovenske gospodarske družbe, je osumljen storitve 35 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. »Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je uvažal lesne pelete in jih nato z lažnimi računi prodajal v drugo državo članico EU, vendar pa listine niso verodostojno izkazovale dejanskega posla,« je pojasnila Drenikova.



Kot je dodala, je primer policija obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev Fursa, postopek je usmerjalo pristojno državno tožilstvo. »Za kazniva dejanja je bila ovadena tudi pravna oseba,« je dodala.

