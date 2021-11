Z lažnimi zdravniškimi spričevali do milijona evrov

Več kot sto kriminalistov je včeraj zjutraj po državi izvajalo operativne aktivnosti na območju več policijskih uprav v preiskavi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Preiskovali naj bi korupcijo v zdravstvu, in sicer sum zlorabe uradnega položaja, jemanja in dajanja podkupnin, v predkazenskem postopku pa sta se znašla dva zdravnika. Ta naj bi izdala več kot deset tisoč lažnih zdravniških spričeval in si pridobila skupaj okoli milijon evrov protipravne premoženjske koristi.

Kot je v izjavi za medije povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, so operativne aktivnosti potekale na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica. Na podlagi sodnih odredb so opravili več hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Lažna potrdila

Po Megličevih besedah postopek teče zoper dva zdravnika, »ki sta zlorabila svoj položaj s tem, da sta kršila več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa ter neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih organizacije in posamezna podjetja potrebujejo za svoje zaposlene kot pogoj za opravljanje dela ali ki jih posamezni člani potrebujejo za dokazilo zdravstvene usposobljenosti za opravljanje dela ali dejavnosti, na primer športne«. Predkazenski postopek je zato usmerjen tudi zoper odgovorne osebe teh podjetij in organizacij, ki so si za svoje člane ali zaposlene na tak način pridobili zdravniška spričevala.

Ob tem so v preiskavi še ugotovili, da je eden od osumljenih zdravnikov v času epidemije covida-19 neupravičeno za plačilo izdajal potrdila o prebolelosti omenjene bolezni, čeprav je vedel, da ti ljudje covida-19 sploh niso preboleli. Isti zdravnik je izdajal tudi potrdila o opravljenih hitrih antigenskih in PCR-testih.

Kriminalisti so na podlagi sodnih odredb opravili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, z včerajšnjimi aktivnostmi pa še dodatno iščejo dokaze o korupcijskih kaznivih dejanjih, je dodal Meglič in dodal, da sta osumljena zdravnika v policijskem pridržanju, po zbranih obvestilih in dokazih pa ju bodo s kazensko ovadbo prepeljali pred preiskovalnega sodnika.

Meglič zaradi interesa preiskave več podrobnosti ni razkril, tudi ne, od kod zdravnika prihajata. Razkril ni niti, ali sta delala v katerem od javnih zavodov ali kot zasebnika in ali sta delala skupaj. Je pa na vprašanje, koliko denarja naj bi oba osumljena prejela, odgovoril, da sta v daljšem obdobju (ki se meri v letih) pridobila skupaj najmanj milijon evrov protipravne premoženjske koristi. Izdala naj bi več kot 10.000 zdravniških potrdil, potrdil o opravljenih PCR- in HAG- oziroma hitrih testih pa naj bi bilo skoraj sto.

Med preiskavo dejanj, ki naj bi jih zakrivila zdravnika, naj bi policisti naleteli tudi na svojega kolega, ki naj bi si pridobil lažno covidno potrdilo. Po neuradnih podatkih naj bi policist zaradi tega ostal brez službe.

Vredno obsojanja

Na preiskavo se je odzval državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, ki je na včerajšnji vladni novinarski konferenci še posebej odločno obsodil vsakršno zlorabo dokumentacije, ki je podlaga za dokazovanje pogoja PCT. Kot je dejal, vsaka taka zloraba ogroža zdravje prebivalstva, pri tem pa je po njegovem mnenju še zlasti vredno obsojanja, če so v te zadeve vpleteni zdravstveni delavci.

Za zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za jemanje podkupnine kazen od enega do osmih let in denarna kazen in za dajanje podkupnine zaporna kazen od enega do šestih let in denarna kazen.

S policije pa so sporočili, da policisti od začetka uvajanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 zaznavajo večje število ponarejenih potrdil o izvedbi PCR-testov, potrdil o cepljenju, potrdil o prebolevnosti in drugih potrdil za priznavanje pogoja PCT. Med 2. in 8. novembrom so obravnavali deset ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT. V eno izmed zdravstvenih ustanov na območju Ljubljane, domnevno Univerzitetni klinični center Ljubljana, je prišla oseba, pri tem pa se je identificirala s ponarejenim potrdilom o cepljenju proti covidu-19, izdanim na ime njene sorodnice. V Mariboru pa se je želela cepiti tuja državljanka in pri tem uporabila zdravstveno in osebno izkaznico državljanke Slovenije.