Policisti, ki so junija lani opravili ogled v idrijski Vojkovi ulici, kjer je bil nekoč znani avtosalon, so naleteli na štiri prostore, v katerih so gojili konopljo. Preiskava je pokazala, da so osumljenci tudi elektriko kradli. Aretirali so tri tujce in zaslišali Slovenca, a so tega kmalu izpustili, saj se je izkazalo, da z dogajanjem ni imel ničesar in je le oddal prostore. Sta pa bila v tej zgodbi pred kratkim obsojena Srb in Hrvat.