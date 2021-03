Z zamudo ugotovili, da ima dveletnik meningitis

V nadaljevanju preberite:



Več kot dve desetletji sta minili, odkar so starši takrat dve leti in deset mesecev starega Gregorja pripeljali na ljubljansko infekcijsko kliniko zaradi suma meningitisa. A tam so mu pravilno diagnozo postavili šele po 12 dneh in ga šele takrat začeli ustrezno zdraviti, zato ima nepopravljivo poškodovane možgane in je obsojen na pomoč drugih. Po dveh zavrnilnih sodbah okrožnega sodišča je višje sodišče v drugo razsodilo, da so odgovorni zaposleni v bolnišnici, zato zdaj že odraslemu fantu pripadata odškodnina in renta.