Z zlorabo bančnih kartic do 50 tisočakov

»Moja kriminalna kariera ni bila dobra,« je koprskemu okrožnemu sodniku Mihi Špilarju potarnal​ Romun Alexandru Gabriel Cretu Torica, obtožen in tudi obsojen zaradi zlorabe bančnih kartic.

Cretu Torica je v​ Sloveniji​ živel več let, slovenščine se je menda naučil v zaporih, pot ga je iz Slovenije, kjer se mu je rodil otrok, peljala po svetu, preselil se je v italijansko Padovo. ​Evropska sodišča so mu dobro znana. V Nemčiji je bil zaradi tatvine obsojen ​leta 2004, ​v Kopru zaradi zlorabe plačilnih kartic leta 2009 in 2013​, v Postojn​i zaradi tatvine 2015 na pogojni zapor, v Ljubljani leta 2016, ker je zlorabljal bančne kartice​, spet na pogojni zapor, zato je njegova kriminalna kariera skoraj nemoteno tekla dalje.