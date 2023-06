Za neodgovorno vodenje v hribe se piše prva ovadba doslej v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Še pred končano policijsko preiskavo je povsem jasno, da je bila nesreča posledica napačne odločitve organizatorja, da kljub neugodnim vremenskim razmeram izvede plačljivo turo in s tem v nevarnost povede za takšno zahtevno turo premalo izkušene pohodnike.

Da so bile vremenske razmere povsem neprimerne, je na novinarski konferenci takoj po zahtevni intervenciji potrdil podpredsednik GRZS Klemen Belhar: »V tem primeru je bila narejena slaba presoja razmer. Te so bile zelo zahtevne. V tem času je treba odgovorno hoditi v gore in dobro premisliti o turi. Vreme za obisk gora gotovo ni bilo primerno in bi bilo bolje ostati doma.« Neposredno po nesreči se je razvedelo, da se sedmerica sploh ni vzpenjala varno, saj niso uporabljali alpinistične tehnike, torej niso plezali v navezah oziroma jih niso varovali, kot bi jih morali gorski vodniki z licenco.

Po naših informacijah je menda policija s prstom pokazala na odgovornost organizatorja ture.