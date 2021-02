Za poskus uboja mu sodijo še tretjič

Potem ko je 22-letni Kamničan David Batič še tretjič sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi prelivanja krvi na Hubadovi za Bežigradom, 8. novembra 2018, je bilo slišati, da je pripravljen priznati krivdo. Vendar ne za poskus uboja, kar mu očita tožilstvo, temveč za povzročitev telesne poškodbe, je pojasnil njegov zagovornik Milan Vajda.



Obtoženec ne zanika, da bi nasprotnika zabodel z nožem, a vztraja, da ni imel nikakršnega naklepa nasprotniku vzeti življenje. Pravi namreč, da se je bal za svoje. Tistega novembrskega dne naj bi Batič poklical Dina D., naj pride na Hubadovo, da se pomenita o avtu in motorju, ki naj bi ju ukradel Batiču. Dino je prišel z Evrisom Ramićem, za katerega je Batič dejal, da je znani nasilnež, ki je ves čas pod vplivom substanc. Ta naj bi začel nanj vpiti, vnel se je pretep in naenkrat se je znašel na tleh. Trenutka, ko naj bi izvlekel nož, pa se menda ne spominja. Je pa takoj, ko je videl, da je Evris ranjen, poklical 112 in počakal na prihod policistov. A tožilstvo vztraja pri poskusu uboja.

Sodba dvakrat razveljavljena

Zaradi poskusa uboja je bil Batič prvič obsojen na pet let zapora, nato pa je bila sodba razveljavljena, aprila lani pa je sodnica Vesna Podjed ocenila, da bo »za zdravje in življenje ljudi« bolje, da ostane za zapahi. Batič je bil tako tudi na ponovljenem sojenju obsojen, mu je pa novo sojenje prineslo nekoliko nižjo kazen, in sicer tri leta in tri mesece zapora. Ob preklicu pogojne kazni sedem mesecev zapora mu je sodnica nato izrekla enotno kazen tri leta in osem mesecev zapora. A se je na sodbo pritožilo tožilstvo in višji sodniki so sodbo ponovno razveljavili in vrnili v novo sojenje. Ker je od vložitve obtožbe minilo že več kot dve leti, sodnici zdaj ni preostalo drugega, kot da obtožencu pripor odpravi. Na tretjem sojenju se bo tako zagovarjal s prostosti. Kot je bilo razumeti, je bila druga sodba razveljavljena zgolj zaradi formalnosti. Tožilstvo je Batiču namreč očitalo, da je ravnal z direktnim naklepom. Sodišče, ki se je ukvarjalo z vprašanjem, ali je imel obtoženec nasprotniku namen vzeti življenje, pa je menilo, da se je Batič najmanj zavedal, da lahko nasprotnik zaradi vbodov v trup, kjer so vitalni deli telesa, umre, pa je v to s svojim dejanjem privolil. Gre torej za eventualni naklep. A je v obrazložitvi sodbe ostal očitek tožilstva o direktnem naklepu, kar torej ni bilo skladno z izrekom.

Oškodovanec v priporu

Na tokratnem naroku je bil ponovno zaslišan Batič, ki med drugim trdi, da je nož ves čas nosil s seboj, ker so ga nekoč že oropali, njegovi odgovori o tem, ali je pričakoval konflikt, pa po mnenju tožilstva niso bili prepričljivi. Tožilstvo je na tokratnem naroku zanimalo tudi, od kod je vedel, da je Ramić nasilnež, in odgovoril je, da to vedo vsi. O vsem skupaj bi moral na tem naroku spregovoriti tudi Ramić, a ga niso pripeljali iz pripora. »Zakaj pa je v priporu, če ni nasilen?« je vse skupaj pokomentiral Batič, in sodnica je odvrnila le, da to lahko prebere v časopisih. Tudi o oškodovancu smo že pisali, prav v teh dneh zoper njega poteka sojenje zaradi več kaznivih dejanj. Desetega septembra lani so policisti prejeli klic, da se na cesti med Trzinom in Domžalami na motorju pelje dvojica, ki strelja s pištolo. Na kraj dogodka so poslali več patrulj in policiste, oblečene v zaščitne jopiče. Ti so nato prijeli Ramića in državljana BiH, Edvina Torića, pri njima pa našli štiri kilograme trave in 80 gramov heroina. Dvojica ne zanika pečanja z drogami, zaradi streljanja pa jima bodo sodili.

