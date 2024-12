Za uboj mame bo sedel devet let in pol

V nadaljevanju preberite:

Devet let in šest mesecev zapora je kazen, ki jo je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi uboja mame dobil Aleš Krošelj. »Spopasti se boste morali z odvisnostjo in razmisliti, kakšno življenje si želite imeti v prihodnje. Življenje je stvar odločitev in za te odločitve nosimo odgovornost. Ta odločitev vas je stala prostosti,« je Krošlju po izreku sodbe sporočila sodnica Klavdija Bercieri.

Še pred temi besedami je sodnica spomnila Krošlja, da je onemoglo mamo, ki je bila težka vsega 37 kilogramov, najmanj šestkrat z rokami in nogami tako močno udaril v glavo in telo, da je padla na tla in zaradi hudih poškodb glave na kraju umrla. Dejanje je storil iz jeze do nje, saj jo je krivil za to, da nima denarja. Očital ji je, da je, kot je razlagala ena od prič, prepoceni prodala prejšnje stanovanje, in ji ob tem v jezi celo razbil telefon.