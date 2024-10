Za umor matere štirih otrok jima grozi 30 let zapora

V nadaljevanju preberite:

Od 15 do 30 let zapora grozi Tomažu Arkliniču in Aleksandri Škamlec iz Cerkvenjaka, ki sta obtožena umora 33-letne Sabine Arklinič iz Markovcev v sostorilstvu. Par je po prepričanju preiskovalcev sklenil, da se bo znebil njegove žene, matere štirih otrok. Šla sta celo tako daleč, da je morilka napisala domnevno poslovilno pismo, ki ga je on izročil policistom.

Pol leta po odkritju trupla 33-letnice so organi pregona torej sprejeli odločitev. Na kazenskem oddelku ptujskega okrožnega sodišča je bila namreč po končani sodni preiskavi »vložena obtožnica zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja umora po prvi točki 116. člena kazenskega zakonika v zvezi z drugim odstavkom 20. člena istega zakona,« so na naše poizvedovanje odgovorili na ptujskem tožilstvu. Kdor koga umori, s tem da mu vzame življenje na grozovit ali zahrbten način, se kaznuje z najmanj 15 leti zapora, veleva zakonodaja.