Za grafiti na mariborski sinagogi žaljiv napis tudi na katedrali v Kopru

Dan po pojavu protijudovskih grafitov na srednjeveški mariborski sinagogi je postala tarča nočnega izpada vandala še koprska stolnica, ki je prav tako izjemno pomemben kulturno-zgodovinski, ne le verski spomenik.

Žaljiv grafit se je pojavil na zunanjščini njenega prezbiterija, torej najsvetejše točke, kljub temu, da gre za osrednji katoliški objekt v Kopru, pa njegova vsebina kaže, da je uperjen predvsem proti pravoslavnim vernikom. Napis se je namreč pojavil v noči, ki je po pravoslavnem koledarju prinesla prehod v novo leto.

Napis preiskujejo policisti

Na Policijski upravi Koper so za Delo zaenkrat potrdili le, da so prijeli prijavo, da je na koprski stolni cerkvi žaljiv grafit. »Policisti PP Koper so opravili ogled kraja. Trenutno poteka zbiranje obvestil. Preverja se sum storitve kaznivega dejanja Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote (po 219. členu KZ), obenem pa se preverja tudi storitev prekrška po 13. členu Zakona o javnem redu in miru (pisanje po objektih), v povezavi z 20. členom istega zakona (vzbujanje nestrpnosti),« nam je sporočila predstavnica koprskih policistov Anita Leskovec.

»Žalostni smo, ne vem, kaj naj rečem drugega,« je za Delo dejal koprski župnik Primož Krečič. O tem, kaj bi lahko storilca spodbudilo k takemu dejanju, je mogoče le ugibati. Žaljivi napis na stolničnem zidu je sicer nastal ravno na dan, ko pravoslavci praznujejo novo leto, vendar drugih razlag v zvezi s tem ni. »Skupaj z občino bomo morali preučiti varovanje zunanjega dela cerkve, medtem ko za notranjost načrtujemo postavitev novih kamer še v tem letu,« je povedal sogovornik.

»Neprijetno nas je presenetil napis, ki se je danes zjutraj pojavil na koprskih ulicah. Vzbudil je nelagodje in strah, kakršnega generacije, ki živimo na ozemlju Republike Slovenije, še nismo doživele,« se je sodeč po portalu regionalobala.si na pojav grafita odzval koprski pravoslavni paroh Dejan Mandić. »Apeliram na pristojne inštitucije, da čim prej odkrijejo storilca in zaščitijo verske skupnosti, ki so tako ali drugače izpostavljene nemiru,« je mdr. zapisal.

Spomnimo, koprska stolnica je bila tarča hudega vandalizma leta 2016, ko je vanjo vdrl moški in povzročil izjemno škodo na dveh kipih: kipu Marije z Jezusom iz 19. stoletja, predvsem pa na umetnostnozgodovinsko dragocenem kipu Pietà iz 15. stoletja. S kladivom se je znesel nad njenim obrazom.