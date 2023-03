Zabarikadiral vrata celice in zakuril ogenj

V nadaljevanju preberite:

Dvakrat prej je Niku Starihi zaradi takšnih ali drugačnih procesnih predlogov uspelo prestaviti ponovljeno sojenje. To je sicer želel tudi včeraj, a mu senat ni prisluhnil. »Zahtevam prenos pristojnosti te kazenske zadeve, ker je to sodišče pristransko do mene,« je prek videokonferenčne zveze iz koprskega pripora sporočil senatu. Pa tudi, da si sojenja na daljavo ne želi, ker da mu je s tem onemogočen vpogled v sodni spis, a je sodnica to odločno zavrnila. Poudarila je tudi, da gre pri predlogu za prenos pristojnosti le za zavlačevanje kazenskega postopka in spodkopavanje avtoritete sodišča. In da, ker je zadeva priporna, lahko opravi tudi sojenje prek videokonference.