Zamaskirani roparji so jih žgali z likalnikom

V noči na petek so na Svržakih pri Metliki v hišo vdrli trije zamaskirani neznanci in se več ur izživljali nad tričlansko družino. Hoteli so denar, in kot smo izvedeli, pri tem niso izbirali sredstev, saj so se nad 39-letnikom, njegovo ženo in celo nad otrokoma znašali z razbeljenim likalnikom.