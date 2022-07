Zaradi nesreče bodo ovadili vodnika soteskanja

V nedeljo se je na Bovškem zgodila huda nesreča pri soteskanju, zaradi nje pa bodo policisti spisali kazensko ovadbo zoper vodnika, ki je skrbel za udeležence adrenalinske zabave. Tudi sicer v teh dneh reševalcem dela ni zmanjkalo, saj je bilo veliko poškodb v gorah in med iskanjem adrenalina.

Kot je sporočil Igor Močnik, vodja izmene OKC PU Nova Gorica, so bili ob 10.49 obveščeni, da se je pri soteskanju v Fratarcu poškodovala oseba. »Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da se je hudo poškodoval 35-letni državljan Irske.

Nesreča se je zgodila zaradi nepravilne uporabe varnostne vrvi, zato je vodniku, ki je ponesrečenca varoval, te zmanjkalo, posledica pa je bila zdrs in padec,« je pojasnil Močnik. Irskega državljana so po prvi pomoči na kraju samem s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico. »Vodnika, ki ni poskrbel za pravilno varovanje, bodo policisti zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe kazensko ovadili,« je dodal Močnik.

Istega dne ob 12.38 so OKC PU Nova Gorica obvestili, da se je na vzletišču Kobala poškodoval jadralni padalec. Enainštiridesetletni češki državljan je padel na tla takoj po vzletu in si zlomil nogo. »Po ponesrečenca je priletel helikopter Slovenske vojske in ga prepeljal v jeseniško bolnišnico. Ker je tuja krivda izključena, bodo policisti na okrajno tožilstvo poslali poročilo,« je pojasnil Močnik.

Ob 12.21 je planincu, ki je sestopal s Črne prsti proti Podbrdu na Tolminskem, postalo slabo. Pomagali so mu gorski reševalci GRS Tolmin, ki so ga na nosilih prenesli do terenskega vozila in ga odpeljali do železniške postaje Podbrdo. S kolegi se je z vlakom odpeljal domov. Ob 19.05 pa sta se na Bohinjskem, med Lipniško planino in Viševnikom, izgubila tuja planinca. Gorski reševalci GRS Radovljica in GRS Bohinj so pogrešana našli na poti s Plesišča in ju nato nepoškodovana na klasični način pospremili v dolino. Ob 9.26 pa si je pod vrhom polhograjske Grmade planinec pri zdrsu poškodoval nogo. Dežurna ekipa GRS Brnik je poškodovanega planinca z uporabo vitla dvignila v helikopter SV in ga prepeljala v UKC Ljubljana.

Hudo poškodovani padalki

Tudi danes so s PU Nova Gorica poročali o hudi nesreči padalcev. »V ponedeljek ob 10:05 je iz Bovca na letalu poletela skupina desetih padalcev. Pristanek je bil predviden na točki v Temljinah v občini Tolmin. Padalci so izskočili iz letala, med spustom pa je na višini približno 200 metrov nastala turbulenca, ki je nekaterim onemogočila varen pristanek,« je pojasnil vodja izmene OKC Miran Marega. Dve padalki sta pristali v bližini točke predvidenega pristanka zelo na trdo, tretji padalec pa je zaradi sunka vetra pristal na drevesu na višini okoli petih metrov.

Na drevesu je nepoškodovan pristal 23-letni državljan Danske. Pri sestopu so mu pomagali pripadniki GRS. Slabše sta jo odnesli padalki, ki sta trdo pristali na tleh, in sicer 42-letna Američanka in 58-letna Avstralka,« je dodal. Zaradi suma, da sta utrpeli hude poškodbe, so ju namreč obe s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center.