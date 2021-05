Zaradi sveče škode za četrt milijona

Množična evakuacija

»Ne morem priznati krivde, ker se ne počutim krivega,« je včeraj ljubljanskemu okrožnemu sodniku Marku Justinu sporočil 77-letni Branko Martinović, ko je tožilec Luka Virant prebral obtožbene očitke na njegov račun. Očitajo mu, da je 19. aprila 2019 na balkonu pustil prižgano svečo in tako zaradi malomarnosti povzročil požar.Ogenj se je razširil na hodnik, ostrešje in zgornji dve stanovanji večstanovanjskega bloka na naslovu Beblerjev trg 14 v Ljubljani. S tem naj bi storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Nastalo je za 242.360 evrov škode, v nevarnost pa je spravil 93 stanovalcev. Tožilec je v primeru priznanja krivde predlagal pogojno enoletno zaporno kazen s tremi leti preizkusne dobe.Požar se je zgodil ravno v času, ko je večina Slovencev po velikem petku veselo zakorakala v podaljšan praznični velikonočni vikend. Tisto soboto, nekaj minut po polnoči, je najprej zagorelo v stanovanju Martinovića v šestem nadstropju stolpnice, ognjeni zublji so se nato hitro razširili v zgornje nadstropje. V nekaj minutah sta v celoti zgoreli dve stanovanji, balkon tretjega in del ostrešja.Prva naloga gasilcev, reševalcev in policistov, ki so prišli na kraj dogodka, je bila evakuacija vseh 93 stanovalcev. To so izvajali celo stanovalci sami, ki so, kot so takrat povedali na PU Ljubljana, »pri tem nedvomno tvegali življenje. Zato velja pohvala vsem, ki so naredili vse in še več, da posledice požara niso bile še hujše.« Predstavniki civilne zaščite so poskrbeli, da je prišel avtobus LPP, ki je tisto noč ponudil varno zatočišče stanovalcem, oskrbeli so jih z vodo in odejami.Najhuje jo je skupil prav Martinović, ki je bil v požaru huje opečen, njegovo življenje je bilo v prvih urah po požaru ogroženo. Dva človeka sta bila v dogodku zaradi vdihavanja plina lažje poškodovana.Na včerajšnjem naroku je bil kot oškodovanec prisoten tudi Mirko M. iz sedmega nadstropja bloka. Že pred dvema letoma nam je z ženo pokazal zoglenel balkon, ki sta ga, kot pravita, v celoti prenovila pred dvema letoma, zgorela sta pohištvo in zamrzovalna skrinja. Škode je bilo za 1430 evrov.