Zaradi nesreče pri Rakitniku ovadili tri zaposlene pri Slovenskih železnicah

Slabo leto po hudi železniški nesreči, v kateri je vlak pri kraju Rakitnik do smrti povozil dva delavca, dva pa sta bila poškodovana, so koprski kriminalisti končali preiskavo in ovadili tri zaposlene na Slovenskih železnicah. Imen zaradi varstva osebnih podatkov niso razkrili, je pa za kaznivo dejanje, ki so ga domnevno zagrešili, zagrožena zaporna kazen do osem let.

Kot je povedal vodja sektorja kriminalistične policije pri Policijski upravi Koper Primož Ogrinc, se je nesreča zgodila v nepreglednem ovinku, kjer so delavci opravljali redna vzdrževalna dela. »Na podlagi vseh zbranih dejstev, vseh ugotovitev in zbranih dokazov je bila proti trem fizičnim osebam, zaposlenim na Slovenskih železnicah, podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa po 2. in 3. odstavku 325. člena Kazenskega zakonika,« je pojasnil.

»Gre za kaznivo dejanje, ki je seveda lahko storjeno z malomarnosti in pa s kršitvijo pravil o varnosti,« je dejal in dodal, da so tudi kriminalisti ugotovili, da je bil za nesrečo kriv izključno človeški faktor. Ovadeni so sicer zaposleni na različnih delovnih mestih.

Nesreča e je zgodila 21. decembra 2013 malo po deveti uri, ko je lokalni potniški vlak, ki je vozil med Ljubljano in Sežano, v nepreglednem kamnitem useku trčil v skupino delavce. Dva delavca sta zaradi hudih poškodb izgubila življenje, eden je bil hudo telesno poškodovan, eden pa lažje. Prav tako je na vlaku in delovni opremi nastala večja materialna škoda, ni pa bil poškodovan noben potnik.

Že januarja se je končala interna preiskava Slovenskih železnic, ki je pokazala, da je šlo za človeško napako.