Združba skladiščila odpadke v Italiji in jih nezakonito pošiljala v Slovenijo

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je poveljstvo karabinjerjev za varstvo okolja v sodelovanju z Europolom in slovensko policijo izvajalo zaključno akcijo obsežne preiskave nezakonitega odlaganja in pošiljanja odpadkov v Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.

Operacijo s psevdonimom Tower Trash je koordiniral okrožni direktorat za boj proti mafiji urada javnega tožilstva v Benetkah. Hkrati so opravili 24 hišnih preiskav, in sicer pri osumljencih in v 12 podjetjih, o katerih policisti sumijo, da so v verigi preskrbe z odpadki delovala na različne načine – z nezakonito proizvodnjo, obdelavo in transportom.

V preiskavo so bili vpleteni dva osumljena državljana Slovenije in podjetja s sedežem v Sloveniji. Preiskava, ki je potekala med letoma 2019 in 2020, je omogočila identifikacijo in s tem zaustavitev nezakonite dejavnosti, ki jo je izvajala kriminalna združba, in sicer tako, da je upravljala podjetja za predelavo odpadkov ter jih skladiščila v industrijske hale v Italiji, potem pa jih nezakonito pošiljala v večjih količinah v Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.

Pri pošiljanju odpadkov so uporabljali ponarejeno dokumentacijo. Kriminalna združba je pošiljala in obdelovala komunalne in posebne odpadke, sestavljene iz nerazvrščenih odpadkov, gume, plastike, ostankov usnja in nevarne embalaže. Odpadki so prihajali iz različnih italijanskih regij, skladiščeni in nato zapuščeni pa so bili v industrijskih skladiščih, zaseženih med preiskavami v občinah Borgo Veneto (PD), Remanzacco (UD) in Monfalcone (GO).

V skupni preiskavi so dokazali več kot 70 nezakonitih pošiljk odpadkov. FOTO: PU Koper

Odpadke so v več pošiljkah poleg tega prepeljali in odvrgli v naravi na območju Divače. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v skupni preiskavi z varnostnimi organi Italije v primeru odlaganja odpadkov v Divači kazensko ovadili dve fizični osebi (državljana Italije in Slovenije) in dve pravni osebi z območja Kopra.

V skupni preiskavi so dokazali več kot 70 nezakonitih pošiljk odpadkov. Nezakonito so nepridipravi odložili približno 1700 ton odpadkov, s čimer si je združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 400.000 evrov.