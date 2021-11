Ženi grozil s smrtjo in jo poškodoval

Policisti so morali včeraj na območju Sevnice posredovati zaradi nasilja v družini, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ugotovili so, da je 82-letni moški fizično obračunaval z ženo. Govoril ji je, da jo bo ubil, ji grozil z nožem, jo pretepal po glavi in z njeno glavo celo udarjal v steno.

Kot je še sporočila predstavnica dolenjskih policistov Alenka Drenik, so poškodovano žensko oskrbeli v zdravstvenem domu.

Policisti so nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. Zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.