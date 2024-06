Ženska na območju Kočevja do smrti zabodla mlajšega partnerja

Policiste so včeraj okoli 15. ure obvestili, da je na območju Kočevja prišlo do spora med partnerjema, v katerem je 39-letna osumljenka z ostrim predmetom zabodla 32-letnika, so danes sporočili s PU Ljubljana. Moški je zaradi hudih poškodb na kraju dejanja umrl.

Osumljenko so prijeli na kraju in ji odvzeli prostost. Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno poteka, osumljenka pa bo v nadaljevanju privedena k preiskovalnemu sodniku, so še zapisali na PU Ljubljana..