Zlom hrbtenice odkrili šele poldrugi mesec po nesreči

V nadaljevanju preberite:

Po prometni nesreči 6. avgusta 2017 je danes 52-letnik invalid prve kategorije. Prepričan, da je za hude posledice krivo zapoznelo odkritje zloma šestega prsnega vretenca oziroma prsnice, odgovornost terja od ljubljanskega kliničnega centra in novogoriške bolnišnice dr. Franca Derganca. Da bi takojšnja kompletna diagnostična obdelava poškodovanega dela prsne hrbtenice in takojšen operativni poseg nedvomno lahko preprečila posledice, kakršne ima, je prepričan sodni izvedenec kirurgije in travmatologije.