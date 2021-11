Žrtev je umrla grozovite smrti

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z razglasitvijo sodbe zaključilo sojenje 48-letnemu Martini Zaviršku iz Male Račne pri Grosupljem. Spoznan je bil za krivega umora na grozovit način. Svojo 44-letno ženo Natašo Jerič Zaviršek je avgusta lani okoli 20.50 pred njuno domačo hišo polil z vnetljivo tekočino in zažgal. Obsodili so ga na 23 let zapora, kar je štiri leta manj, kot je predlagala tožilka Špela Brezigar, saj ji ni uspelo dokazati, da je moril tudi iz brezobzirnega maščevanja.