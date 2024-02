Kar 29 tajnikov upravnih enot v volilnih komisijah podalo odstopne izjave

Pred evropskimi volitvami se v Ljubljani zapleta pri sodelovanju uradnikov upravnih enot v volilnih komisijah, ki sodelujejo kot tajniki in njihovi namestniki. Odstopne izjave so podali tajniki dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane, kot tudi njihovi namestniki. Opozarjajo, da si ne upajo prevzeti odgovornosti za izvedbo volitev ob vsem delu, ki ga imajo že sicer.

Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič je za Delo pojasnil, da je 10. januarja odstopilo 12 tajnikov in njihovih namestnikov, skupaj 29 ključnih ljudi za izvedbo volitev. DVK je 12.januarja načelnici ljubljanske upravne enote Andreji Erjavec poslal poziv za posredovanje novih predlogov za imenovanje tajnikov in njihovih namestnikov, kar je njena zakonska dolžnost. V pozivu so navedli 8-dnevni rok za odgovor, a tega do konca januarja ni bilo. Kljub temu, da je prišel, Zorčič o vsebini ni želel govoriti, predlogov za nove tajnike in njihove namestnike, ki jih DVK lahko potrdi le na predlog načelnika upravne enote, še vedno nimajo. »Ministra smo prosili, da naj jo malo 'pobara',« je dejal Zorčič po današnjem sestanku z ministrom za javno upravo Francom Propsem.

Sicer sta se pogovarjala predvsem o pripravah na izvedbo volitev v Evropski parlament, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem. Zorčič je ob tem ministra seznanil, da se bodo volilna opravila predvidoma pričela v začetku marca.

Glasovanje na evropskih volitvah bo 9. junija. FOTO: Reuters Pictures

Props in Zorčič sta se strinjala, da so volitve eden najpomembnejših izrazov demokracije, saj gre za uresničevanje volilne pravice, ki je ena temeljnih človekovih pravic. Zato je ključnega pomena, da vsi deležniki, ki sodelujejo v tem procesu, k slednjemu pristopijo odgovorno, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Zorčič je predstavil tudi prioritete dela ob zasedbi položaja, pogovor pa je potekal še o nadaljnjih aktivnostih pred začetkom evropskih volitev.

Kot smo na Delu že poročali, je v delo volilnih komisij na državni ravni je vključenih tudi 156 sodnikov. Iz sodniških vrst je imenovanih 20 predsednikov volilnih komisij volilnih enot in njihovih namestnikov, 88 predsednikov okrajnih volilnih komisij in 46 njihovih namestnikov.

Predsednik DVK, vrhovni sodnik, Peter Golob po eni strani podpira prizadevanja sodnikov in zaposlenih na upravnih enotah, ki so hkrati tudi tajniki volilnih komisij, pri zahtevah za ureditev njihovega položaja, po drugi strani pa opozarja, da se morajo vsi zavedati pomembnosti volitev in uresničevanja volilne pravice. Volitve je treba izpeljati, ohraniti državotvorno držo in ostati zavezani pravni državi: »Zato pozivam vse, ki sodelujemo pri izvedbi volitev, da volitve izpeljemo pravilno in zakonito.«

Glasovanje na evropskih volitvah bo 9. junija, volitve pa bodo razpisane najbolj zgodaj 135 dni pred dnevom glasovanja in najpozneje 75 dni pred glasovanjem.

Poudarila sta, da bodo letošnje volitve v Evropski parlament prve volitve, na katerih bodo lahko svojo volilno pravico uresničili vsi državljani Republike Slovenije, med njimi tudi okoli 3500 oseb, ki so pod skrbništvom in bodo lahko glasovale ob pomoči pomočnika. V prejšnjem tednu je namreč DZ sprejel novelo zakona o volitvah v državni zbor, ki je osebam, ki so pod skrbništvom in jim je bila sodno odvzeta volilna pravica, to pravico vrnil.

Ob tem sta poudarila tudi pomen odličnega sodelovanja med ministrstvom in DVK ter med vsemi udeleženci, povezanimi z volitvami.