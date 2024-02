SDS vztraja pri svojih težkokategornikih, a nosilec liste ne bo več Milan Zver

Izvršilni odbor SDS je obravnaval listo kandidatov za evropske volitve, s katero si stranka Janeza Janše želi zmagati. Dokončno jo bo v drugi polovici februarja potrdil še svet stranke, a po naših informacijah je že jasno že, da bodo stavili na že znane težkokategornike, pri čemer pa bodo po treh zaporednih volitvah tokrat zamenjali nosilca lista. To torej ne bo več trikratni evroposlanec Milan Zver, pač pa dvokratna evroposlanka Romana Tomc, ki je bila v zadnjem mandatu bistveno bolj aktivna in javno bolj izpostavljena od svojega strankarskega kolega v Bruslju.

Dlje časa se je celo ugibalo, ali bo Zver sploh še ponovno kandidiral, a je te očitke zavrnil kar predsednik SDS Janez Janša, ki kot kaže nadaljevanje liste, stavi predvsem na dolgoletne politične izkušnje – za njima je tako na listo devetih kandidatov uvrstil podpredsednika stranke in nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojs, poslanca Franca Breznika in Branka Grims ter nekdanjega mariborskega župana in zdaj vodjo mariborskega odbora SDS Franca Kangler.

Sledijo pa še tri kandidatke, in sicer Alenka Forte, ki je že bila na listi na zadnjih evropskih volitvah, pa tudi ena najbolj aktivnih mladih članic SDS na družbenih omrežjih Karin Planinšek in mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine Zala Tomašič, ki je sicer hčerka direktorja Nove24TV.

Kot rečeno, SDS na tokratnih volitvah cilja na zmago, kaj to pomeni v številu mandatov, pa ni povsem jasno. Na zadnjih volitvah leta je sicer stranka z dobrimi 26 odstotki slavila s skupno listo s SLS, ki je osvojila tri sedeže, v Bruselj se je uspelo poleg Zvera in Tomčeve prebiti še Francu Bogoviču iz SLS, ki pa naj bi se letos podala na volitve samostojno. SLS je namreč zavrnila ponudbo SDS o skupnem nastopu pod pogojem, da bi se jim pridružili tudi na parlamentarnih volitvah ter tudi ponudbo NSi, kjer so si želeli predvolilne koalicije po zgledu Demosa iz devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Vse tri stranke Evropske ljudske stranke se bodo tokrat na volitve tako podale same, pri čemer v SDS menijo, da to zanje ne bo težava, bi pa bila lahko za manjši članici, saj se bodo glasovi na desnici drobili – parlamentarni prag pa je na evropskih volitvah bistveno višji kot na parlamentarnih volitvah.