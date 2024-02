Vladimir Prebilič se bo odel v zelene politične barve

V nadaljevanju preberite:

Kot prva od velikih evropskih strank je svoj predvolilni kongres pred junijskimi evropskimi volitvami pripravila Evropska zelena stranka. Od lani je njena članica tudi Vesna – zelena stranka, ki se v sodelovanju s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem nadeja preboja v evropski parlament.

Od sodelovanja s kočevskim županom Prebiličem se v Vesni nadejajo, da bo zelena opcija v Sloveniji dobila evropskega poslanca, ki bo deloval v okviru programskih načel Evropske zelene stranke. Uspeh bi stranki omogočil tudi rast stranke doma.

Ta bo na kongresu v Lyonu sprejela zeleni volilni manifest z naslovom Pogum za spremembe. Sopredsednik Evropske zelene stranke Thomas Waitz, evropski poslanec in ekološki kmetovalec na avstrijsko-slovenski meji, je včeraj poudaril, da so kmetje v EU, ki so sredi protestnega vala, najboljši zaveznik zelenih, zato se morajo zavzeti zanje.