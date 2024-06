Zakaj bomo morali s prvimi rezultati evropskih volitev počakati na Italijane?

Do konca tedna bo na volitvah za evropski parlament svoj glas lahko oddalo več kot 400 milijonov državljanov Evropske unije, ki bodo izvolili 720 predstavnikov. Volitve se po državah članicah odvijajo ob različnih dnevih; volišča so prvi odprli že danes zjutraj na Nizozemskem, zadnji pa jih bodo v nedeljo ob 23. uri zaprli v Italiji. Do takrat bo treba počakati tudi na prve začasne rezultate.

V Sloveniji, kjer bomo letos izbrali devet evropskih poslancev, smo navajeni, da prve začasne volilne rezultate mediji objavijo kmalu po 19. uri, ko se zaprejo volišča v naši državi. Na rezultate evropskih volitev, na katere bomo šli v nedeljo, bo treba počakati do zaprtja volišč v zadnji državi članici. To bo v nedeljo ob 23. uri, ko bodo volilne skrinjice z oddanimi glasovi zapečatili v Italiji.

Razlog za istočasno objavo rezultatov je, da znani izid v eni državi ne bi vplival na druge, v katerih volivci še niso oddali glasu. Prve projekcije sestave novega evropskega parlamenta pa bodo na podlagi predvolilnih anket objavili predvidoma med 20.15 in 20.30.

Na videz preprosta vprašanja se nemalokrat pokažejo za zapletena. Pred junijskimi volitvami v evropski parlament v Delu pripravljamo serijo razlagalnih člankov, s katerimi si želimo približati bralcem delovanje Evropske unije.

Različne tradicije izvedbe volitev

Nastja Klemenčič, vodja oddelka za spletno komuniciranje v evropskem parlamentu, je za Delo že pojasnila, da se kultura in tradicija volitev od ene države članice do druge razlikuje. V Sloveniji so volitve in referendumi na nedeljo, zato bomo na zadnji dan v tednu volili tudi tokrat. Na Nizozemskem pa se volitvam ob koncu tedna izogibajo, saj so takrat v različnih veroizpovedih predvidena verska opravila, zaradi katerih se verniki morda ne bi udeležili volitev. Kljub temu so Nizozemci tradicionalno volilno sredo zaradi prilagoditve evropskim pravilom – da bodo letošnje volitve med 6. in 9. junijem – morali zamenjati za četrtek.

Volilni dan v določenem razponu določi vsaka članica posebej, pri čemer bodo v večjem delu EU (21 od 27 držav) volili v nedeljo. Kar se tiče preostalih članic, bodo na Irskem volili jutri, v Latviji, na Malti in na Slovaškem pojutrišnjem. Na Češkem in v Italiji bodo volili dva dni, prvi jutri in pojutrišnjem, drugi pa pojutrišnjem in v nedeljo. Italijani sicer običajno volijo na nedeljo in ponedeljek, zato so se tudi oni morali za evropske volitve prilagoditi.

Medtem ko so v glavnini držav članic volišča odprta od jutra do poznega popoldneva, morajo volivci na volilni dan najbolj pohiteti v Belgiji, Luksemburgu in na Češkem, saj je tam predvideno, da volilno dolžnost opravijo do 14. ure. V Estoniji bodo volivci glas lahko oddali tudi po spletu, a le v soboto. V Belgiji, Franciji in na Nizozemskem lahko volijo po pooblaščencu, večina držav, kar velja tudi za našo, pa omogoča glasovanje po pošti; to prav tako velja za tiste državljane, ki so v času volitev v tujini.

Izidi referendumov po 21. uri

Iz Državne volilne komisije so sporočili, da bodo na volilnih odborih začeli preštevati glasove na volitvah za evropski parlament takoj po 19. uri, začasni izid glasovanja pa bo sporočil predsednik državne volilne komisije Peter Golob ob 23.15.

Začasni izidi s posvetovalnih referendumov o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor, o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter za omejeno osebno uporabo pa bodo predvidoma objavljeni po 21. uri.

