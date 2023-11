Zelene dileme rdeče politike

V nadaljevanju preberite:

Evropska zmerna levica se želi pokazati kot politična sila napredka, ki bo na stari celini skrbela za blaginjo, socialni model in ustavitve skrajne desnice. To je bilo očitno na dvodnevnem kongresu stranke evropskih socialistov (PES) v Malagi. »Ni treba skrivati, da je evropska socialdemokracija v krizi,« je v Malagi za Delo povedal dolgoletni evropski poslanec hrvaške SDP in nekdanji zunanji minister Tonino Picula. Ena od dilem za levico je, kako izpeljati energetsko preobrazbo, da bo socialno vzdržna in da ne bo z višjimi stroški prizadela manj premožnih, ki so že tako najbolj ranljivi.