NLB je pripravljena v Sklad za obnovo vplačati 15 milijonov evrov

Nadzorni svet NLB je potrdil predlog uprave o enkratnem vplačilu 15 milijonov evrov v Sklad za obnovo Slovenije (SOS), so sporočili iz največje slovenske banke. Poleg tega namerava skupina NLB v naslednjem desetletju vsako leto za sponzorstva in donacije v domači regiji nameniti enak znesek, torej 15 milijonov evrov. Dividendna politika banke pa ostaja nespremenjena.

NLB je pripravljena letos prostovoljno nameniti 15 milijonov evrov v Sklad za obnovo, ki je v postopku ustanavljanja, za podporo pri učinkovitejši sanaciji ter odpravljanju posledic nedavne in predvsem tudi morebitnih prihodnjih ujm, pri čemer bi se v primeru morebitne uvedbe izrednega davka ali drugih oblik dajatev za banke ta znesek vštel v izpolnitev tovrstne obveznosti.

Klemen Boštjančič, minister za finance. FOTO: Jure Eržen

Boštjančič za Odmeve: Zaposleni bodo prispevali 0,3 odstotka dohodnine, podjetja 0,8 odstotka dobička pred davki Poplave so povzročile za več kot pet milijard evrov škode, vlada pa je z interventnim zakonom poskrbela za najbolj nujne ukrepe, je povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Ob tem je dejal, da bodo tisti, ki se ne bodo odločili za delovne sobote, prispevali 0,3 odstotka dohodnine, podjetja pa 0,8 odstotka dobička pred davki. Kot je na Odmevih na TV Slovenija ocenil Boštjančič, se bo v Sklad za obnovo Slovenije iz obveznega prispevka oz. delovnih sobot letno nateklo med 100 in 150 milijonov evrov. »Sprejeti interventni zakon vsebuje najbolj nujne ukrepe, začeli pa smo pripravljati že zakon o sanaciji, ki bo verjetno trajal vrsto let,« je dejal. Ob tem je ocenil, da bodo finančne posledice sprejetega zakona znašale od 150 do 170 milijonov evrov.

»Takoj zatem, ko so bile znane prve razsežnosti poplav, je NLB začela pripravljati sistemske ukrepe za omilitev njihovih posledic. Podobno kot v času pandemije, smo pripravili lastne ukrepe za pomoč pri okrevanju in oživitvi gospodarstva, med drugim moratorije brez dodatnih stroškov, ugodnejšo posojilno linijo v skupnem znesku 100 milijonov evrov za podjetja, ugodnejša posojila za gospodinjstva in možnost brezplačne predčasne razvezave depozitov. S 1. septembrom bo NLB svojim strankam ponudila nove, občutno višje obrestne mere za vloge gospodinjstev, s katerimi želimo spodbuditi vlaganja v rešitve s potencialno višjimi donosi, kot sta denimo NLB Varčevalni račun ali NLB Naložbeni par. S tovrstnimi ukrepi NLB odgovorno izkazuje svojo sistemsko vlogo na finančnem trgu,« so sporočili iz NLB.

V tej so dvajsetim močno prizadetim občinam donirali štiri milijone evrov, NLB banka Skopje je Rdečemu križu Slovenije in drugim organizacijam, ki pomagajo pri odpravljanju posledic poplav, podarila 60.000 evrov. Banka je v solidarnostni sklad za zaposlene vplačala pol milijona evrov.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Vse našteto dopolnjuje redna sponzorstva in donacije humanitarnim, javnim zdravstvenim, kulturnim, športnim in drugim organizacijam, ki jih NLB Skupina v regiji dodeljuje že desetletja. Samo letos je Skupina za tovrstne trajnostne projekte namenila več kot 7 milijonov evrov, od tega zgolj v juniju enkratno posebno donacijo v višini 1,35 milijona evrov različnim prejemnikom za podporo ljudem, ki jo resnično potrebujejo – ljudem s socialnimi, zdravstvenimi ali drugimi stiskami. Zgolj v Sloveniji je donacije v skupni vrednosti 500.000 evrov prejelo 10 organizacij. Tovrstna finančna podpora tudi v prihodnje ostaja eden od stebrov trajnostnega poslovanja NLB. Skupina bo posledično v prihodnjem desetletju vsako leto namenila po 15 milijonov evrov za sponzorstva in donacije, s katerimi bo še naprej podpirala humanitarne, zdravstvene, športne, kulturne in druge organizacije iz ključnih družbenih podsistemov za trajnostni razvoj in blagostanje v naši domači regiji,« so dodali.

Ob tem NLB ne spreminja nedavnih napovedi ključnih kazalnikov poslovanja in namerava ohraniti letna izplačila dividend v skladu z doslej objavljanimi usmeritvami, kar pomeni izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov med letoma 2022 in 2025, vključno z že izplačanimi zneski.