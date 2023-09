Obnova bi že lahko zamenjala intervencije

Svet za obnovo, ki ga vodi Marjan Pipenbaher, se danes sestane na prvi seji. Obravnavali bodo osnutek zakona o obnovi, ki med drugim predvideva tudi omejitve gradnje na poplavnih območjih. Stroka na to opozarja že dolgo, v tem času pa želi več podatkov z zemljevidi in številkami, sicer se je težko pogovarjati. Nekaj je tudi razpok, zbornica za arhitekturo in prostor tako ni zmogla enotnega stališča do osnutka zakona.

»Opustošenje, ki so ga povzročile avgustovske poplave, je razkrilo sistemske probleme na področju upravljanja z vodami. Javne oblasti, občine in država, že vrsto let ignorirajo oziroma zavračajo številna opozorila, pripombe in priporočila strokovnjakov, ki opozarjajo, da je treba pri soočanju z vedno hujšimi vremenskimi pojavi slediti novim, sonaravnim in trajnostnim praksam, kakršne marsikje v tujini že izvajajo, pri nas pa, žal, še vedno zelo omejeno,« v pozivu vladi in občinam piše več kot 170 geologov, hidrologov, krajinskih in drugih arhitektov, pa tudi okoljevarstvenikov.

Kot dodajajo, je v času sanacije škode na objektih in infrastrukturi treba nujno začeti razmišljati tudi o gradnji mostov med politiko ter stroko in civilno družbo. Pri tako ključnih vprašanjih, ki zadevajo našo varnost, življenja in našo prihodnost, ne moremo več vztrajati vsak na svojem bregu.

Vlada jutri na Koroško Vlada bo na regijskem obisku na Koroškem. Popoldan bo predvidoma ob 13. uri v Slovenj Gradcu srečanje članov vlade z župani, predstavniki gospodarstva in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki so jih prizadele poplave in plazovi. Po končanem srečanju sledi seja vlade v Slovenj Gradcu.

Več strokovnjakom se tudi zdi, da intervencijska dela potekajo že dolgo in nekatera tudi v napačno smer, kar bo otežilo pravo obnovo. Zato pravijo, da je nujna celostna strokovna, interdisciplinarna in vključujoča analiza vzrokov in posledic poplav, procesov odziva nanje in obstoječega stanja upravljanja voda ter urejanja prostora. »Sanacija razmer mora zagotoviti dolgoročno vzdržno, družbeno in okoljsko odgovorno upravljanje voda ter urejanje prostora. Nekritično vračanje vodotokov in objektov na vodah in ob vodi v prejšnje stanje ni sprejemljivo,« pravijo.

Gradnje na poplavnih območjih ter v ali ob vodi se morajo nemudoma ustaviti, če imajo negativne vplive na poplavno varnost, ekološko stanje voda ali ogrožajo varnost objektov z vidika plazov.

Posledice poplav so hude, vračanje nazaj na enake ureditve je neustrezno. FOTO: Blaž Samec/Delo

Stroka zahteva tudi vzpostavitev naprednejšega in bolj vključujočega načina odločanja o upravljanju voda, o poseganju v vodni in obvodni prostor, o gradnjah v ali ob vodah, kakor tudi o porabi javnih sredstev v ta namen. V procesih odločanja morajo imeti možnost sodelovati tako stroka, politika, lokalna skupnost kot gospodarstvo in širša zainteresirana javnost.

Ob vsem pa je treba sprejeti celovito nacionalno strategijo prilagajanja na podnebne spremembe ter vidike prilagajanja vključiti v vse strateške dokumente prostorskega načrtovanja in upravljanja voda na državni, regionalni, lokalni in projektni ravni. »To ni prva niti zadnja podnebna katastrofa. Letošnjih poplav ne smemo obravnavati brez lanskoletnih suš in požara na Krasu,« opozarjajo.

Poglabljanje strug je dolgoročno vprašljiv ukrep. FOTO: STA

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti pa je treba opustiti neprimerne prakse ter izvajati sodobne in sonaravne rešitve, ki jih že izvajajo v evropski skupnosti.

»Gradnja na poplavnih območjih je samo ena izmed negativnih posledic razgradnje prostorskega načrtovanja. Predlagamo, da se takoj naredi celovita analiza stanja na področju izdaje projektnih pogojev, soglasij in gradbenih dovoljenj - dokler ta ni narejena, je treba zaustaviti vse načrtovalske postopke. Če analiza pokaže, da imajo načrtovane gradnje negativne vplive na poplavno varnost, ekološko stanje voda ali ogrožajo varnost objektov z vidika plazov, je treba vse postopke nemudoma prekiniti,« je dejala Darja Matjašec, krajinska arhitektka, ki je tudi čanica sveta za obnovo.

Gradnja mostu v Domžalah. FOTO: Črt Piksi

Kot je dodala, je nujno treba prevetriti tudi načrtovane protipoplavne ukrepe, če ti niso načrtovani na način, da se večina visoke vode zadržuje gorvodno od urbaniziranih območij. Občine tako zaradi zagotavljanja splošne varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami in prilagajanja na podnebne spremembe ne smejo imeti več avtonomije na področju urejanja prostora, saj omenjenih dejstev ne moremo omejiti z občinsko mejo.

Darja Matjašec pravi, da krajinski arhitekti lahko usklajujejo različne interese v prostoru. Tako opozarja, da nismo imeli samo poplav vodotokov, temveč tudi poplave meteorne vode v mestih. Težava je, da so mesta preveč betonirana, premalo je zelenih površin, ki bi vpile več vode.