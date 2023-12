Pred prazniki izvedeli, da se bodo morali izseliti

Po zadnjih podatkih je na seznamu 335 stanovanjskih hiš, ki jih bo treba po avgustovski ujmi odstraniti. Lastnike v teh dneh kličejo, da jim dajo prve informacije o tem, da so njihove hiše na seznamu za odstranitev in nadomestno gradnjo. Nekateri so v šoku, saj niso pričakovali, da bodo morali oditi. Župan Nazarij Matej Pečovnik meni, da bi s klici lahko počakali, predvsem zato, ker odločitve niso dokončne, sklepa vlade pa še pet mesecev ne bo.

Državni sekretar Boštjan Šefic je na začetku tedna na srečanju z župani in predstavniki 22 občin pojasnil, da bo glede objektov, ki jih je državna tehnična pisarna že evidentirala za odstranitev, v naslednji fazi pripravljeno podrobno strokovno mnenje. Nato bo služba za obnovo pripravila osnutek sklepa, ki bo javno razgrnjen, nanj pa bodo vsi prizadeti in druga javnost lahko podali pripombe, predloge in mnenja, na vsakega bo služba za obnovo odgovorila in odgovore javno objavila. Na podlagi tega bodo pripravili sklep o odstranitvi objektov, ki ga bo moral potrditi svet vlade za obnovo, sprejela pa ga bo vlada. Šefic je županom povedal, »da bodo lastniki objektov, katerih objekti bodo predvideni za odstranitev, s tem najprej osebno seznanjeni, v prihodnjih dveh mesecih pa bodo z njimi opravljeni tudi prvi individualni pogovori. Začele so se tudi priprave na postopek cenitve nepremičnin.«

Če so nekateri pričakovali, da je njihovega življenja na dosedanji lokaciji konec, so bili nekateri prav šokirani, ko so jih poklicali, da je njihova hiša na seznamu za odstranitev, je pojasnil župan Nazarij Matej Pečovnik. »Gospo, ki je pred časom klicala, da želi, da njeno hišo pogleda statik, so zdaj klicali in ji povedali, da se bo morala seliti. Tam je okoli 16 hiš, ampak samo ona bi se morala seliti! Statik je njeno hišo pregledal in povedal, da s hišo ni nič narobe,« razlaga Pečovnik. Dodal je, da bi s klici lahko počakali: »Obstaja seznam objektov, ki sploh ni dokončen. Šefic je povedal, da bodo vse večkrat pregledali in da bo dokončno odločitev dal sklep vlade, ki bo šele čez pet mesecev. Ne vem, zakaj ljudi kličejo že zdaj, in to pred božičem, če se še nič dokončno ne ve. Samo vznemirjajo in medejo ljudi.«

Merila?

Župan Ljubnega Franjo Naraločnik je dejal, da njihovi občani še niso dobili obvestil: »Prosil sem, naj ničesar ne objavijo, dokler ne bo vseh mnenj, dokler ne podamo svojega mnenja in se z ljudmi pogovorimo. Imamo, recimo, primer v naselju Prod, kjer je na seznamu samo ena hiša, tam je sicer skupaj 20 hiš! Vsekakor je celotna situacija zelo kruta za ljudi in z njimi res sočustvujem. Ne vedo, ali naj vlagajo ali ne, živijo v zelo slabih razmerah, takih, o katerih smo mislili, da so že davno preteklost, a brez končne odločitve. Ni lahko.«

Tudi župan Luč Klavdij Strmčnik je opozoril, da bo končni seznam dodelan šele, ko bodo sklepi o odstranitvi objektov pravnomočni: »Sklepe bi lahko dobili približno aprila. Tudi mene zanimajo merila, po katerih so določali, katere stavbe so namenjene odstranitvi. Najprej je bilo namreč na seznamu za odstranitev v naši občini 16 objektov, zdaj jih je že 21.«