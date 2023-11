Družba BSH Hišni aparati išče lokacije za selitev

Eno najbolj prizadetih podjetij v avgustovskih poplavah je nazarska družba BSH Hišni aparati. Kot je dejal direktor Boštjan Gorjup, škodo ocenjujejo na več kot sto milijonov evrov. Ob današnjem obisku predstavnikov treh ministrstev je Gorjup napovedal, da iščejo lokacije v regiji za delno selitev, ki jo želijo izpeljati do leta 2027.

BSH Hišni aparati trenutno poslujejo s 70 odstotki proizvodnje, do konca leta načrtujejo zagon proizvodnje v celoti. Kot je dejal Gorjup, pa ne morejo čakati križem rok, saj želijo ohraniti delovna mesta v regiji. Ne le za svojih 1700 zaposlenih, ampak tudi za več kot sto slovenskih dobaviteljev, ki imajo skupaj več kot 3000 zaposlenih. »Zavedamo se, da tu nismo več stoodstotno varni, podnebje se spreminja, moramo razmišljati o selitvi. Si pa želimo ostati v Sloveniji in bližnji okolici. Že zaradi zaposlenih, ki imajo znanje, pripadnost. V tej luči iščemo rešitev. Če ničesar ne naredimo, potem veste, kako se bo lastnik odločil,« je dejal Gorjup.

O tem so se danes pogovarjali s predstavniki gospodarskega in kmetijskega ministrstva ter ministrstva za naravne vire in prostor. Gospodarski minister Matjaž Han je dejal, da morajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da tovarno, ki je pomembna ne le za to regijo, ampak za celotno Slovenijo, obdržijo tu. Kako konkretno se bodo zadeve lotili, še ni znano, tudi morebitne lokacije še ni, včeraj je bil namreč prvi operativni sestanek, je povedala državna sekretarka kmetijskega ministrstva Eva Knez: »Iskali bomo optimalne rešitve za vse.«

Gorjup je pojasnil, da potencialne nove lokacije iščejo v regiji. Dodal je, da ne bi selili celotnega podjetja: »Naša želja je ostati tu. Za določene izdelke imamo tri proizvodne linije. Če pridejo poplave, se delo ustavi za tri do štiri mesece. Če bi imeli na drugi lokaciji eno od treh proizvodnih linij, bi lahko tam delali naprej. To je naš cilj. Torej po pameti dobiti neki manjši prostor, kamor bi preselili del proizvodne kapacitete.« To seveda pomeni tudi širjenje poslovanja, je dodal Gorjup.

Pomoč države

Gorjup je dejal, da je potrjena ocena, da so v podjetju v avgustovski poplavi utrpeli več kot stomilijonsko škodo, v katero je vključen tudi izpad dohodka. Dodal je, da so strojno opremo obnavljali, saj ne bi bilo smiselno, ko bi jo kar zavrgli. Po izkušnjah strokovnjakov pa pričakujejo, da okoli deset odstotkov obnovljenega na dolgi rok ne bo delovalo in bodo morali kupiti nove stroje. Poudaril je, da so z ministrstvom za gospodarstvo sodelovali od začetka poplav: »Skupaj smo na državni ravni sprejeli dober zakon, ki ni pomagal le nam, ki smo bili prizadeti v poplavah, ampak tudi tistim, ki so zaradi nas stali, pa niso bili poplavljeni. Ključno je, da smo obdržali delovna mesta. Lahko bi se namreč zgodilo povsem drugače. Mi delamo gotove izdelke. Če jih ne damo na trgovske police, jih tja postavi konkurenca, ki je v Italiji ali Aziji.«

A zdaj prihaja obnova. Han pravi, da je treba ohraniti vsako delovno mesto: »Vse moramo narediti, da BSH ostane v regiji, se razvija naprej in je najboljši zaposlovalec. Naloga ministrov pa je, da zakon o obnovi spišemo tako, da bo življenjski in bo tem na poplavljenem območju dal možnost, da ostanejo tu, v Savinjski dolini in na Koroškem.« Zakon o obnovi naj bi sprejemali konec meseca.

Predplačila

Han je obiskal še podjetje Firšt v Velenju, Športni center Prodnik na Ljubnem, hidroelektrarno v Lučah, v Strugah pa mizarstvo Boža Robnika. Tam o selitvi niso govorili, čeprav se bo Robnik, ki tam tudi živi, iz hiše moral odseliti. Kaj bo z mizarstvom, za zdaj še ni znano. Han ga je obiskal, ker se Robnik, ki se je med ujmo boril za lastno preživetje, nato pa je imel celo vrsto drugih skrbi, ni prijavil za predplačilo za povračilo škode. »V tem času smo na vladi sprejeli sklep, da se bodo podjetja, ki se takrat niso prijavila, lahko v tem letu prijavila še enkrat in bodo dobila predplačilo,« je povedal Han.