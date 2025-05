Alpe Adria Green se bo pritožila zoper odstrel medvedov

V nadaljevanju preberite:

Društvo Alpe Adria Green se bo pritožilo zoper dovoljenje za odstrel 206 medvedov, ki ga je prejšnji teden izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP). Na tem še vedno ne vidijo potrebe po pojasnjevanju odločitve za odstrel tolikšnega števila medvedov javnosti; to predstavlja med tretjino in petino celotne medvedje populacije – odvisno od tega, kateri podatki so upoštevani. Je pa medtem ministrstvo prisluhnilo kritiki lovske zveze in za pol leta podaljšalo dovoljenje za izvedbo odstrela.