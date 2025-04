Klobase iz slovenskih medvedov afrodiziak za Avstrijce

V nadaljevanju preberite:

Avstrijska nevladna organizacija za varstvo živali Tierschutz Austria je vložila zahtevo za uvedbo preiskave in upravnokazenskega postopka proti koroškemu trgovcu, ki prodaja klobase in salame iz mesa slovenskih medvedov. Organizacija trdi, da trgovec s tem krši deželno zakonodajo in spodbuja odstrel strogo zavarovanih medvedov.

Preberite še:

- kaj pravita slovenski proizvajalec, ki prodaja izdelke koroškemu trgovcu, in kaj slovenski dobavitelj surovine,

- zakaj je trgovina z medvedjim mesom v Sloveniji dovoljena,

- koliko potrdil za prodajo slovenskega medvedjega mesa v druge države EU je izdalo ministrstvo

- v katere države zunaj EU so bili izvoženi izdelki iz medvedjega mesa